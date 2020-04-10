Стоит ли ижевчанам пускать газовиков в квартиру во время самоизоляции?

10 Апр 2020 2020-04-10T10:11:23+03:00

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Ижевчане задаются вопросом, почему во время пандемии коронавируса проходят проверки газового оборудования.

- Сегодня к нам пришли проверять газ, хотя город находится в режиме самоизоляции. А вдруг в нашем доме есть больной коронавирусом, но мы об этом не знаем? Проверяющие могут занести вирус к другим жильцам. Должны ли сейчас проходить проверки и могут ли жильцы не пустить газовиков? - спрашивает Сергей.

Ижевчанин обратился в Роспотребнадзор. Там ему рассказали, что проверки действительно могут провести. Главное, чтобы перед каждой квартирой газовики полностью меняли средства защиты - бахилы, костюмы, маски и перчатки.

Как нам рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев, газовики действительно могут проводить проверки.

- Коммунальные службы относятся к предприятиям непрерывного цикла. Поэтому они продолжают работать в обычном режиме, просто в защитных костюмах. Если жители не пустят газовиков, последствия будут такими же, как обычно. Само по себе непопадание в квартиру основанием для отключения газа не является, отключение происходит только при утечке газа при опрессовке стояка, - объясняет эксперт.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Ижевск» нам сообщили, что проверки проводятся в соответствии с ранее утвержденными графиками.

- В соответствии с распоряжением Александра Владимировича Бречалова АО «Газпром газораспределение Ижевск» вошло в перечень 120 системообразующих предприятий Удмуртской Республики. Данный перечень разработан в целях обеспечения устойчивости экономики региона, недопущения ухудшения финансово-экономического положения и снижения уровня занятости населения, - прокомментировали в пресс-службе.

Также там заверили, что специалистов обеспечили медицинскими масками, дезинфицирующими средствами для рук, бахилами.

Напомним, многие предприятия Ижевска вышли на работу. При этом у сотрудников обязательно должна быть справка от работодателя.

Кстати, если газовики не попали в какую-либо квартиру, они делают опрессовку стояка. Если протечек нет, газ не отключают. Однако иногда ижевчанам приходится даже вскрывать двери, чтобы вернуть голубое топливо. Ранее мы отвечали на наивные вопросы про газ.

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В Ижевске реже отключают газ из-за недопусков в квартиру?

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ИСТОЧНИК KP.RU