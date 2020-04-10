Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии
В полицию обратилась 70-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что женщина увидела в сети рекламу о возможности допзаработка на бирже. Она перешла по ссылке, в анкете указала свои данные.Через несколько дней ей позвонил мужчина и представился сотрудником фирмы, занимающейся торгами на бирже. Позже он предложил вложить деньги с последующим получением дохода. Женщина через мобильное приложение перевела мошенникам все свои сбережения, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил более 2 млн рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Всего за минувшее сутки у жителей Удмуртии похищено более 3 млн рублей дистанционным способом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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