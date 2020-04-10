2020-04-10T11:08:57+03:00
Происшествия

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии

Она решила подзаработать на бирже
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию обратилась 70-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что женщина увидела в сети рекламу о возможности допзаработка на бирже. Она перешла по ссылке, в анкете указала свои данные.Через несколько дней ей позвонил мужчина и представился сотрудником фирмы, занимающейся торгами на бирже. Позже он предложил вложить деньги с последующим получением дохода. Женщина через мобильное приложение перевела мошенникам все свои сбережения, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил более 2 млн рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего за минувшее сутки у жителей Удмуртии похищено более 3 млн рублей дистанционным способом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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