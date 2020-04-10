10 Апр 2020 2020-04-10T08:55:47+03:00

Ранее глава Удмуртии подтвердил о том, что там был один заразившийся коронавирусом пациент

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Городскую больницу №1 в Ижевске закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

- По информации Минздрава республики в больнице выявили два подтвержденных случая коронавируса у больных пневмонией. Исходя из этого, было принято решение закрыть учреждение на карантин. На данный момент и до снятия карантина госпитализация в больницу осуществляться не будет. При этом все необходимые санитарные меры приняты, - сообщает пресс-служба.

9 апреля, в прямом эфире, глава Удмуртии Александр Бречалов, подтвердил, что в больнице был заразившийся коронавирусом (подробнее).

Напомним, несколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU