Городскую больницу №1 в Ижевске закрыли на карантин
Городскую больницу №1 в Ижевске закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
- По информации Минздрава республики в больнице выявили два подтвержденных случая коронавируса у больных пневмонией. Исходя из этого, было принято решение закрыть учреждение на карантин. На данный момент и до снятия карантина госпитализация в больницу осуществляться не будет. При этом все необходимые санитарные меры приняты, - сообщает пресс-служба.
9 апреля, в прямом эфире, глава Удмуртии Александр Бречалов, подтвердил, что в больнице был заразившийся коронавирусом (подробнее).
Напомним, несколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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