Движение по улице Удмуртской в Ижевске ограничат 11-13 апреля
В Ижевске ограничат движение по улице Удмуртской в районе дома №201 (ниже перекрестка с улицей Ленина). На участке пройдет ремонт теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы».
- С 08:00 11 апреля и до 20:00 13 апреля будут закрыты крайние левые полосы движения в обоих направлениях в сторону улицы Ленина и улицы Карла Либкнехта. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, - сообщает пресс-служба.
Специалисты будут устранять дефект на подземном трубопроводе. При этом жителям не будут отключать ресурсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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