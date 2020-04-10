2020-04-10T14:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасха в Ижевске: привезут ли в столицу Удмуртии Благодатный огонь?

Православные отмечают праздник Пасхи 19 апреля
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Коронавирус и режим самоизоляции внес много корректировок в жизнь ижевчан. Вот и на праздник светлой Пасхи православные останутся без традиционного Благодатного огня. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Ижевской и Удмуртской епархии.

- Место, где Благодатный огонь сходит на землю, то есть Храм Гроба Господня в Иерусалиме - закрыт. Но расстраиваться не нужно. В Пасхе самое главное - радость от Воскресения Господня, - отметили в пресс-службе.

Но при этом, несмотря ни на что, праздник состоится. Жителям советуют пользоваться средствами защиты и при плохом самочувствии оставаться дома и вызывать врачей.

Напомним, за неделю до Пасхи отмечается Вербное воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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