Пасха в Ижевске: привезут ли в столицу Удмуртии Благодатный огонь?
Коронавирус и режим самоизоляции внес много корректировок в жизнь ижевчан. Вот и на праздник светлой Пасхи православные останутся без традиционного Благодатного огня. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Ижевской и Удмуртской епархии.
- Место, где Благодатный огонь сходит на землю, то есть Храм Гроба Господня в Иерусалиме - закрыт. Но расстраиваться не нужно. В Пасхе самое главное - радость от Воскресения Господня, - отметили в пресс-службе.
Но при этом, несмотря ни на что, праздник состоится. Жителям советуют пользоваться средствами защиты и при плохом самочувствии оставаться дома и вызывать врачей.
Напомним, за неделю до Пасхи отмечается Вербное воскресенье.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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