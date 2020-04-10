2020-04-10T14:19:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие стационара городской больницы №1

Решение было принято из-за заразившихся коронавирусом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Георгий Щербак прокомментировал решение закрыть городскую больницу №1 Ижевска.

- Выявлены два подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у пациентов с пневмонией. До завершения противоэпидемических мероприятий госпитализация и выписка пациентов из стационара осуществляться не будет. Нами приняты все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Находящиеся сейчас в здании стационара (как пациенты, так и медицинские работники) обеспечены всем необходимым. Организован подвоз воды и продуктов. При этом все контакты с находящимися в больнице исключены, - цитирует министра пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Также в пресс-службе уточнили, что в городской поликлинике №2 по улице Ракетная введены повышенные меры безопасности. При этом оказание плановой медпомощи приостановлено, работает только неотложка.

- Усилен режим дезинфекции, рецепты на получение лекарственных препаратов выписывают, и препараты развозят на дом, наблюдение за маломобильными пациентами на осуществляется на дому. Также ведется наблюдение за прибывшими из заграницы и контактировавшими с ними, - сообщает пресс-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Несколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.

- Ребята, все, закончилась лафа: увеличат штрафы за несоблюдение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры на остановках раздали более 5000 масок ижевчанам
Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие стационара городской больницы №1
Пасха в Ижевске: привезут ли в столицу Удмуртии Благодатный огонь?
Пьяный житель Удмуртии чуть не задушил полицейского
Били и заставляли есть опарышей: ижевчанин принял участие в реалити-шоу в жанре хоррор-квеста
Усиление ветра прогнозируют в Удмуртии
Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии
Движение по улице Удмуртской в Ижевске ограничат 11-13 апреля
Стоит ли ижевчанам пускать газовиков в квартиру во время самоизоляции?
Бесплатный доступ к интернету стал возможным для 70 тысяч сельских жителей Удмуртии
Городскую больницу №1 в Ижевске закрыли на карантин
Ремонт памятников к 75-летию Великой Победы начался в Удмуртии
Изомузей Удмуртии вошел в ТОП-10 лучших в России по проведению онлайн-экскурсий
Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила почти 34 тысячи рублей
Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии
Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске
Глава Удмуртии: «Есть заразившийся коронавирусом из первой городской больницы»
Дистанционное обучение: как школьники, родители и учителя Ижевска справляются с уроками
Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
Могут ли оштрафовать в Ижевске пенсионеров, которые вышли прогуляться?