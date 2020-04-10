Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие стационара городской больницы №1

10 Апр 2020 2020-04-10T14:19:42+03:00

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Министр здравоохранения Георгий Щербак прокомментировал решение закрыть городскую больницу №1 Ижевска.

- Выявлены два подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у пациентов с пневмонией. До завершения противоэпидемических мероприятий госпитализация и выписка пациентов из стационара осуществляться не будет. Нами приняты все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Находящиеся сейчас в здании стационара (как пациенты, так и медицинские работники) обеспечены всем необходимым. Организован подвоз воды и продуктов. При этом все контакты с находящимися в больнице исключены, - цитирует министра пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Также в пресс-службе уточнили, что в городской поликлинике №2 по улице Ракетная введены повышенные меры безопасности. При этом оказание плановой медпомощи приостановлено, работает только неотложка.

- Усилен режим дезинфекции, рецепты на получение лекарственных препаратов выписывают, и препараты развозят на дом, наблюдение за маломобильными пациентами на осуществляется на дому. Также ведется наблюдение за прибывшими из заграницы и контактировавшими с ними, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU