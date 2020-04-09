Есть вопрос: как правильно ижевчанам утилизировать медицинскую маску?
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие жители Ижевска пользуются медицинскими масками. Люди задаются вопросом — как их правильно утилизировать.
— Можно ли переработать маски? И как сделать так, чтобы не навредить окружающим: ведь сейчас их вполне можно назвать опасными отходами, — говорит наш читатель Роман.
Как рассказала журналистам Ижболдина Наталья, заведующая приемным покоем Республиканской клинической инфекционной больницы, маску стоит выбрасывать в пакете.
— Маску убираем в целлофановый пакет и выбрасываем в контейнер или мусоропровод. Этого будет достаточно, — рассказала она.
В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО нам сказали, что маски лучше класть в два пакета, потому что первый может порваться.
— Конечно, это неэкологично. Но сейчас здоровье на первом месте. Иногда бывает, что маски попадают в контейнер для вторсырья, а потом отправляются на сортировочную станцию, где работают люди. Маска может повредить им, — прокомментировали в пресс-службе.
Экоактивисты считают, что пользоваться одноразовой маской в принципе не стоит.
— Медицинская маска относится к опасным отходам. Они загрязняют полигоны. К тому же одноразовая маска в принципе плохо защищает от вирусов. Поэтому лучше всего либо самим сшить многоразовую маску, либо заказать у умельцев в интернете. Самое главное, чтобы она была из натуральных тканей, — прокомментировала Лилия Шустова, активистка экологической организации «Зеленый паровоз».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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