Есть вопрос: как правильно ижевчанам утилизировать медицинскую маску?

9 Апр 2020 2020-04-09T06:35:43+03:00

Маски не перерабатываются. Их нельзя складывать в контейнеры для вторсырья. ФОТО: Pixabay

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В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие жители Ижевска пользуются медицинскими масками. Люди задаются вопросом — как их правильно утилизировать.

— Можно ли переработать маски? И как сделать так, чтобы не навредить окружающим: ведь сейчас их вполне можно назвать опасными отходами, — говорит наш читатель Роман.

Как рассказала журналистам Ижболдина Наталья, заведующая приемным покоем Республиканской клинической инфекционной больницы, маску стоит выбрасывать в пакете.

— Маску убираем в целлофановый пакет и выбрасываем в контейнер или мусоропровод. Этого будет достаточно, — рассказала она.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО нам сказали, что маски лучше класть в два пакета, потому что первый может порваться.

— Конечно, это неэкологично. Но сейчас здоровье на первом месте. Иногда бывает, что маски попадают в контейнер для вторсырья, а потом отправляются на сортировочную станцию, где работают люди. Маска может повредить им, — прокомментировали в пресс-службе.

Экоактивисты считают, что пользоваться одноразовой маской в принципе не стоит.

— Медицинская маска относится к опасным отходам. Они загрязняют полигоны. К тому же одноразовая маска в принципе плохо защищает от вирусов. Поэтому лучше всего либо самим сшить многоразовую маску, либо заказать у умельцев в интернете. Самое главное, чтобы она была из натуральных тканей, — прокомментировала Лилия Шустова, активистка экологической организации «Зеленый паровоз».

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ИСТОЧНИК KP.RU