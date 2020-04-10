2020-04-10T16:55:01+03:00
Общество

«Никаких дебошей я не устраивал»: замминистра промышленности России прокомментировал свою выходку в аэропорту Ижевска

Ранее появилась информация о рассмотрении административного дела в районном суде Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: business-crimea.comФото: business-crimea.com
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Не так давно «Комсомолка» писала о чиновнике из Москвы Дмитрии Овсянникове, который устроил скандал в аэропорту Ижевска. 10 апреля на странице в «Фейсбуке» замминистра промышленности России появился пост с объяснением ситуации.

- При входе в аэропорт Ижевска я выполнил все законные требования сотрудников авиационной безопасности, но требование показать посадочный талон при входе в здание аэропорта меня искренне удивило. Сперва моя реакция была сдержанна «Вы серьезно?». И даже зарегистрировавшись на рейс я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался некорректно, а по-русски - нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал, или принял на свой счет, - написал Дмитрий Овсянников.

При этом чиновник утверждает, что не предъявлял удостоверение и не прикрывался им. И не знает ни о каких внутренних расследованиях Минпромторга. А также не сомневается, что его могут уволить и исключить из партии «Единая Россия».

- Еще раз подтверждаю, что никаких «дебошей» я не устраивал, от выполнения законных требований сотрудников САБ и полиции не отказывался, удостоверением не прикрывался, - заключил чиновник.

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- Самоизоляция из-за пандемии коронавируса действует на горожан по-разному. Кто-то унывает на «удаленке», а кто-то активничает в соцсетях. Так, последние 30 марта запустили флешмоб #изоизоляция. Смысл его в том, чтобы подручными средствами повторить узнаваемые картины известных художников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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