Киоск на остановке «Улица Бабушкина» снесли в Ижевске
Еще один ларек снесли в Ижевске. В этот раз с землей сравняли точку на остановке «Улица Бабушкина», где торговали контрафактным спиртом. Об этом сообщил глава города на своей странице «ВКонтакте».
– В ларьке продавали фунфырики, паломничество любителей контрафакта местные жители наблюдали каждую ночь. 9 апреля в киоске сотрудники МВД провели контрольную закупку. Нарушение антиалкогольного законодательства зафиксировано. Продукция конфискована, – написал Олег Бекмеметьев.
Уже на следующий день киосок нарушителей снесли. Отмечается, что за 2019 год в Ижевске таких точек было обнаружено 12, все они ликвидированы.
Снос ларька на остановке Улица Бабушкина в Ижевске.
– И так будет со всеми остальными, кто наживается на здоровье людей, – подытожил глава города.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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