Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых мерах, которые будут приняты в связи с коронавирусом
11 апреля глава Удмуртии выступил с оперативным заявлением. Он рассказал об обстановке в регионе и новых мерах, которые будут приняты в республике в связи с ситуацией по коронавирусу.
Напомним, ранее мы сообщали, что всего под наблюдением находятся 575 человек. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 78 пациентов (подробности).
Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии
Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»