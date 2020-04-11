2020-04-11T12:03:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых мерах, которые будут приняты в связи с коронавирусом

11 апреля он выступил с оперативным заявлением
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11 апреля глава Удмуртии выступил с оперативным заявлением11 апреля глава Удмуртии выступил с оперативным заявлениемФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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11 апреля глава Удмуртии выступил с оперативным заявлением. Он рассказал об обстановке в регионе и новых мерах, которые будут приняты в республике в связи с ситуацией по коронавирусу.

Напомним, ранее мы сообщали, что всего под наблюдением находятся 575 человек. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 78 пациентов (подробности).

Оперативное заявление главы Удмуртии о ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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