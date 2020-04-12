Глава Ижевска подвел итоги генеральной уборки за неделю

12 Апр 2020 2020-04-12T08:34:31+03:00

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В Ижевске уже неделю проводится генеральная уборка улиц, остановок и дворов. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел промежуточные итоги. Об этом он написал в соцсетях.

- Ежедневно - мойка и дезинфекция дорог: на улицы выходит 6 поливомоечных машин, есть готовность увеличить их количество до 10. Также каждый день обрабатываются остановки. Дороги обрабатывают надуксусной кислотой. За неделю собрано около 200 кубометров мусора с газонов, вывезено более 2,3 тыс. тонн смета с дорог и тротуаров, - отметил Олег Николаевич.

Фото: Олег Бекмеметьев

При этом проводится уборка в подъездах многоквартирных домов и придомовых территориях. За неделю влажная уборка была проведена в 2200 домах и в 616 дворах.

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ИСТОЧНИК KP.RU