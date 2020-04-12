Спасатели Удмуртии помогли выбраться запертым в комнате маленьким детям

12 Апр 2020 2020-04-12T12:28:10+03:00

Их мать вышла из комнаты на несколько минут

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии спасатели освободили маленьких детей из запертой комнаты. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 20-летняя девушка, которая жила с двумя детьми в общежитии, вышла из комнаты, развесить белье. В это время трехлетний малыш повернул ключ в двери и вместе с годовалым братом остался в запертой комнате. Вернувшись, девушка не смогла открыть дверь. Дети плакали, тогда она решила вызвать спасателей, - сообщает пресс-служба.

Спасатели, прибыв на место происшествия, при помощи аварийно-спасательного инструмента произвели вскрытие замка английского типа. В комнату спасатели не заходили для исключения контакта с маленькими детьми

Поисково-спасательная служба рекомендует во избежание несчастных случаев, уделять особое внимание детям и пожилым людям.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска подвел итоги генеральной уборки за неделю.

- Помните в июле в Удмуртии произошло жестокое убийство таксиста из Казани? Узнали, какое наказание ждет обвиняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU