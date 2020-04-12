Спасатели Удмуртии помогли выбраться запертым в комнате маленьким детям
В Удмуртии спасатели освободили маленьких детей из запертой комнаты. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- 20-летняя девушка, которая жила с двумя детьми в общежитии, вышла из комнаты, развесить белье. В это время трехлетний малыш повернул ключ в двери и вместе с годовалым братом остался в запертой комнате. Вернувшись, девушка не смогла открыть дверь. Дети плакали, тогда она решила вызвать спасателей, - сообщает пресс-служба.
Спасатели, прибыв на место происшествия, при помощи аварийно-спасательного инструмента произвели вскрытие замка английского типа. В комнату спасатели не заходили для исключения контакта с маленькими детьми
Поисково-спасательная служба рекомендует во избежание несчастных случаев, уделять особое внимание детям и пожилым людям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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