Уголовное дело в отношении троих жителей Удмуртии, которые убили таксиста из Казани, направлено в суд

12 Апр 2020 2020-04-12T09:17:29+03:00

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В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве таксиста из Казани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в июле 2019 года трое обвиняемых ехали на такси из Казани в Ижевск. Недалеко от села Малая Пурга мужчины, заранее приготовленным отрезком электрического кабеля, задушили таксиста. После этого они закопали труп молодого человека в Ижевске и похитили его машину, - сообщает пресс-служба.

Также следствие установило причастность обвиняемых к покушениям на хищения двух машин в Ижевске и кражам имущества владельцев автомобилей.

Мужчин обвиняют в преступлениях по статьям – «кража», «разбой» и «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет либо пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU