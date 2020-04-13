2020-04-13T06:32:04+03:00
Общество

На четырех участках трассы Удмуртии установят освещение

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дороги УдмуртииФото: Дороги Удмуртии
Изменить размер текста:

Сразу на четырех участках трассы в республике установят освещение. Об этом сообщается на странице «Дороги Удмуртии».

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освещение появится на автодороге «Окружная города Ижевска» (перекресток Якшур-Бодьинского тракта с Ижевской объездной); два участка Завьялово-Каменное (в районе с. Завьялово); на участке автодороги Ижевск – Ува (у Постола).

Сейчас работы уже проводятся на трассе Завьялово-Каменное. Освещение на всех участках должно появиться к 31 августа 2020 года. При этом подрядчик уверяет, что работы будут сданы раньше.

Еще в 2020 году в рамках нацпроекта будут установлены пять светофоров: у старого поста ГИБДД на объездной Якшур-Бодьинского тракта, еще 4 в Ижевске на улицах 30 лет Победы и 40 лет Победы (это приурочено к 75-летию Победы), а также на улицах Союзная и Пушкинская.

А также установят камеры фото-видео фиксации на перекрестке ул. 10 лет Октября-9-ое Января, а также на ул. Орджоникидзе в районе Нефтемаша в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером. Результат удивил не только девушку.

- «В сквере Драгунова многолюдно»: очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции прошел в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замминистра промышленности России, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, уволили
Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк
С начала сезона в Удмуртии зарегистрировано 69 случаев присасывания клещей
На четырех участках трассы Удмуртии установят освещение
«Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером
«В сквере Драгунова многолюдно»: очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции прошел в Ижевске
Пособие по безработице в Ижевске 2020: когда начнут выплачивать и кому положены
Прокуратура Удмуртии проведет проверку в связи с гибелью 6 жителей Сарапула
Спасатели Удмуртии помогли выбраться запертым в комнате маленьким детям
Минздрав Удмуртии: на утро 12 апреля новых зараженных коронавирусом нет
Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать
Уголовное дело в отношении троих жителей Удмуртии, которые убили таксиста из Казани, направлено в суд
Глава Ижевска подвел итоги генеральной уборки за неделю
Как не нарваться на штраф по дороге в больницу во время самоизоляции в Ижекске?
Карантин объявили в двух населенных пунктах Удмуртии
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых мерах, которые будут приняты в связи с коронавирусом
Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом
Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус
Студент из Африки помогает пожилым людям в Ижевске во время самоизоляции
Киоск на остановке «Улица Бабушкина» снесли в Ижевске
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в выходные
Голые ижевчане прикрываются подушками: новый челлендж на время самоизоляции
«Никаких дебошей я не устраивал»: замминистра промышленности России прокомментировал свою выходку в аэропорту Ижевска
Флешмоб #изоизоляция: ижевчане стали героями известных картин