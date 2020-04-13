На четырех участках трассы Удмуртии установят освещение

13 Апр 2020 2020-04-13T06:32:04+03:00

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Сразу на четырех участках трассы в республике установят освещение. Об этом сообщается на странице «Дороги Удмуртии».

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освещение появится на автодороге «Окружная города Ижевска» (перекресток Якшур-Бодьинского тракта с Ижевской объездной); два участка Завьялово-Каменное (в районе с. Завьялово); на участке автодороги Ижевск – Ува (у Постола).

Сейчас работы уже проводятся на трассе Завьялово-Каменное. Освещение на всех участках должно появиться к 31 августа 2020 года. При этом подрядчик уверяет, что работы будут сданы раньше.

Еще в 2020 году в рамках нацпроекта будут установлены пять светофоров: у старого поста ГИБДД на объездной Якшур-Бодьинского тракта, еще 4 в Ижевске на улицах 30 лет Победы и 40 лет Победы (это приурочено к 75-летию Победы), а также на улицах Союзная и Пушкинская.

А также установят камеры фото-видео фиксации на перекрестке ул. 10 лет Октября-9-ое Января, а также на ул. Орджоникидзе в районе Нефтемаша в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU