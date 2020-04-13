С начала сезона в Удмуртии зарегистрировано 69 случаев присасывания клещей
В Удмуртии с начала сезона зарегистрировали 69 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано: в г. Ижевске (35 случаев), г. Можге (11 случаев), пос. Ува (5 случаев), с. Завьялово (4 случая). Их всех пострадавших 24 ребенка, - сообщает пресс-служба.
В лаборатории было исследовано 59 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита, в 2 (3,4%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 47 клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 12 (25,5%) клещах выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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