Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк
В Большереченский зоопарк из Ижевска привезли белую медведицу Забаву. Об этом сообщили в группе зоопарка.
- Белая медведица Забава приехала из Ижевского зоопарка. Забаве 6 лет родилась она в Ленинградском зоопарке. В возрасте чуть больше года переехала в Ижевский зоопарк и вот теперь эта белая красавица, совершив еще одно путешествие живет в нашем Большереченском зоопарке, - написали в группе.
Сейчас животное на карантине, а уже после него посетители зоопарка смогут ее увидеть.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В зоопарк Удмуртии привезли невесту для самца выдры Фолки.
- Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки.
- В зоопарке Удмуртии родился детеныш лемура.
- Белую медведицу Аврору привезли в ижевский зоопарк. Скоро ее познакомят с претендентом на руку и сердце.
Белая медведица Забава из Ижевского зоопарка переехала в Омскую область .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»