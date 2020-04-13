Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк

13 Апр 2020 2020-04-13T07:23:34+03:00

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В Большереченский зоопарк из Ижевска привезли белую медведицу Забаву. Об этом сообщили в группе зоопарка.

- Белая медведица Забава приехала из Ижевского зоопарка. Забаве 6 лет родилась она в Ленинградском зоопарке. В возрасте чуть больше года переехала в Ижевский зоопарк и вот теперь эта белая красавица, совершив еще одно путешествие живет в нашем Большереченском зоопарке, - написали в группе.

Сейчас животное на карантине, а уже после него посетители зоопарка смогут ее увидеть.

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Белая медведица Забава из Ижевского зоопарка переехала в Омскую область .

ИСТОЧНИК KP.RU