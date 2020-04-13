2020-04-13T07:23:34+03:00
Общество

Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк

Сейчас медведице 6 лет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В Большереченский зоопарк из Ижевска привезли белую медведицу Забаву. Об этом сообщили в группе зоопарка.

- Белая медведица Забава приехала из Ижевского зоопарка. Забаве 6 лет родилась она в Ленинградском зоопарке. В возрасте чуть больше года переехала в Ижевский зоопарк и вот теперь эта белая красавица, совершив еще одно путешествие живет в нашем Большереченском зоопарке, - написали в группе.

Сейчас животное на карантине, а уже после него посетители зоопарка смогут ее увидеть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В зоопарк Удмуртии привезли невесту для самца выдры Фолки.

- Сурки из зоопарка Удмуртии вышли из спячки.

- В зоопарке Удмуртии родился детеныш лемура.

- Белую медведицу Аврору привезли в ижевский зоопарк. Скоро ее познакомят с претендентом на руку и сердце.

Белая медведица Забава из Ижевского зоопарка переехала в Омскую область .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замминистра промышленности России, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, уволили
Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк
С начала сезона в Удмуртии зарегистрировано 69 случаев присасывания клещей
На четырех участках трассы Удмуртии установят освещение
«Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером
«В сквере Драгунова многолюдно»: очередной рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции прошел в Ижевске
Пособие по безработице в Ижевске 2020: когда начнут выплачивать и кому положены
Прокуратура Удмуртии проведет проверку в связи с гибелью 6 жителей Сарапула
Спасатели Удмуртии помогли выбраться запертым в комнате маленьким детям
Минздрав Удмуртии: на утро 12 апреля новых зараженных коронавирусом нет
Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут, и кто может посещать
Уголовное дело в отношении троих жителей Удмуртии, которые убили таксиста из Казани, направлено в суд
Глава Ижевска подвел итоги генеральной уборки за неделю
Как не нарваться на штраф по дороге в больницу во время самоизоляции в Ижекске?
Карантин объявили в двух населенных пунктах Удмуртии
Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых мерах, которые будут приняты в связи с коронавирусом
Шесть человек погибли в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом
Шесть человек в Удмуртии находятся с подозрением на коронавирус
Студент из Африки помогает пожилым людям в Ижевске во время самоизоляции
Киоск на остановке «Улица Бабушкина» снесли в Ижевске
Какая погода ожидает жителей Удмуртии в выходные
Голые ижевчане прикрываются подушками: новый челлендж на время самоизоляции
«Никаких дебошей я не устраивал»: замминистра промышленности России прокомментировал свою выходку в аэропорту Ижевска
Флешмоб #изоизоляция: ижевчане стали героями известных картин