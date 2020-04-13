На территории СНТ в Удмуртии нашли тело мужчины

13 Апр 2020 2020-04-13T10:55:13+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего мужчины. Его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на одном из СНТ республики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, потерпевший жил с 52-летним братом, мужчины нигде не работали. 11 апреля они выпивали, в ходе чего произошла ссора. Младший брат ударил старшего ножом в шею. В результате полученной раны мужчина скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемого задержали, следователь готовит материалы для предъявления ему наказания и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU