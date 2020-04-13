407 административных протоколов составили в Удмуртии за нарушение самоизоляции
По состоянию на 10 апреля в Удмуртии было составлено 407 административных протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Алексей Попов на аппаратном совещании.
- Судебными органами рассмотрен 41 протокол, 20 нарушителям назначены штрафы, 21 гражданину — предупреждение. Также с 1 апреля было в три раза увеличено число патрулирующих нарядов полиции, - отметил министр внутренних дел.
Напомним, шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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