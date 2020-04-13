Водитель грузовика в Удмуртии насмерть сбил пешехода
В Удмуртии на 156 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 50-летний водитель грузовика «Вольво» сбил пешехода – 44-летнего мужчины, который в результате скончался, - сообщает ведомство.
На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
УГИБДД МВД по Удмуртии напоминает, что основными путями пешеходного движения вдоль проезжей части являются тротуары и пешеходные дорожки, и только при их отсутствии допускается использовать обочины. В случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти в один ряд по краю проезжей части, при этом на дорогах с разделительной полосой, пешеходы обязаны идти только по внешнему краю проезжей части.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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