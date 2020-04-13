2020-04-13T16:17:12+03:00
Происшествия

Мошенники обманным путем похитили у пенсионера из Ижевска более 130 тысяч рублей

Он хотел сдать квартиру в аренду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В полицию Ижевска обратился 63-летнй местный житель с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Ижевчанин разместил объявление о сдаче квартиры в аренду. Вскоре ему позвонил мужчина и сообщил, что собирается приехать в Ижевск и снять квартиру, также он попросил номер карты и код на обороте, чтобы оплатить проживание. Арендодатель сообщил данные, после этого злоумышленник попросил его пройти к банкомату, чтобы получить денежный перевод. Позже он сообщил, что перевел больше положенного и попросил вернуть остаток. Потерпевший перевел 40 тысяч рублей, позже еще 60 тысяч рублей. После этого ему позвонил другой мужчина и сообщил, что пенсионер вернул не всю сумму. Потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила 135 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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