Особый противопожарный режим введен в Удмуртии

13 Апр 2020 2020-04-13T09:37:54+03:00

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В Удмуртии ввели особый противопожарный режим, в связи с повышением пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, особый режим установлен до 31 мая 2020 года. Жителям запрещается сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить пожароопасные работы.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов для граждан до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 40 тысяч рублей и на юридических лиц - до 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU