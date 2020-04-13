Предприниматель, который организовал ярмарку в Ижевске, заплатит штраф

13 Апр 2020 2020-04-13T16:45:09+03:00

Товар на ярмарке не относится к товарам первой необходимости

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В Ижевске оштрафуют предпринимателя, который организовал ярмарку и планировал продавать одежду при действующем режиме повышенной готовности. Об этом в соцсетях написал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

- Сотрудники МВД вместе с муниципальной милицией и районной администрацией пресекли работу ярмарки. Муниципальная милиция привлечет предпринимателя к ответственности за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах. Также он будет оштрафован за торговлю продукцией, не относящейся к товарам первой необходимости, в условиях режима повышенной готовности, - написал Олег Николаевич.

Глава Ижевска обратился к пожилым ижевчанам с просьбой не посещать похожие торговые точки, лучше остаться дома. В данном случае любой житель также становится нарушителем режима самоизоляции, за что предусмотрен штраф. Быть дома сейчас - это безопаснее.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU