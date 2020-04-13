Ежемесячная выплата семьям с детьми в Удмуртии: когда жители смогут ее получить

13 Апр 2020 2020-04-13T17:53:42+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ежемесячных выплатах семьям, имеющим право на маткапитал. Они будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет до июня включительно. Объясняем, когда можно будет получить выплату и куда подать заявление.

По информации пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии, заявление можно подать уже сейчас. Их могут написать семьи, имеющие право на маткапитал и воспитывающие детей до трех лет.

- Выплаты коснутся детей, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 1 июля 2020 года, - объяснили в Пенсионном фонде. - На первого ребенка выплату можно получить в том случае, если он родился не ранее 1 января 2020 года и на него уже успели получить сертификат. Начнутся выплаты во второй половине апреля. Также в пресс-службе отметили, что на данный момент на сайте пенсионного фонда бывают сбои. Специалисты делают все возможное для бесперебойной работы.

С 12 апреля такой же сервис открыт на портале госуслуг. Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года. Если мама подаст заявление, например, в июле и она имеет право на выплату, то получит всю сумму за все три месяца сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU