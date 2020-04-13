2020-04-13T17:53:42+03:00
Общество

Ежемесячная выплата семьям с детьми в Удмуртии: когда жители смогут ее получить

На вопрос ответили специалисты
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ежемесячных выплатах семьям, имеющим право на маткапитал. Они будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет до июня включительно. Объясняем, когда можно будет получить выплату и куда подать заявление.

По информации пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии, заявление можно подать уже сейчас. Их могут написать семьи, имеющие право на маткапитал и воспитывающие детей до трех лет.

- Выплаты коснутся детей, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 1 июля 2020 года, - объяснили в Пенсионном фонде. - На первого ребенка выплату можно получить в том случае, если он родился не ранее 1 января 2020 года и на него уже успели получить сертификат. Начнутся выплаты во второй половине апреля. Также в пресс-службе отметили, что на данный момент на сайте пенсионного фонда бывают сбои. Специалисты делают все возможное для бесперебойной работы.

С 12 апреля такой же сервис открыт на портале госуслуг. Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2020 года. Если мама подаст заявление, например, в июле и она имеет право на выплату, то получит всю сумму за все три месяца сразу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Для дружбы не существует преград! Так подумали маленький альпака и кенгуру и теперь они не разлей вода.

- Министр внутренних дел Удмуртии рассказал, сколько административных протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено по состоянию на 10 апреля.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»
Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии
С 17 апреля в Удмуртии закроют церкви и храмы
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых ограничениях, которые будут приняты в связи с коронавирусом
Ежемесячная выплата семьям с детьми в Удмуртии: когда жители смогут ее получить
Предприниматель, который организовал ярмарку в Ижевске, заплатит штраф
Мошенники обманным путем похитили у пенсионера из Ижевска более 130 тысяч рублей
Фото: ижевчане обнаружили тела мертвых куриц на улице 40 лет Победы
Ижевчанина подозревают в хищении грузовиков
Власти Малопургинского района Удмуртии рассказали, откуда можно проехать на территорию карантинных поселений
Маленький альпака в зоопарке Удмуртии подружился с кенгуру
Водитель грузовика в Удмуртии насмерть сбил пешехода
На территории СНТ в Удмуртии нашли тело мужчины
407 административных протоколов составили в Удмуртии за нарушение самоизоляции
Особый противопожарный режим введен в Удмуртии
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Замминистра промышленности России, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, уволили
Белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк
С начала сезона в Удмуртии зарегистрировано 69 случаев присасывания клещей
На четырех участках трассы Удмуртии установят освещение
«Развеяла рекламный миф!»: ижевчанка провела эксперимент с бургером