Маленький альпашонок в зоопарке Удмуртии подружился с кенгуру

13 Апр 2020 2020-04-13T12:21:27+03:00

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В зоопарке Удмуртии уже три месяца дружат кенгуру и альпашонок, который не так давно появился на свет. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Самый смелый и любопытный годовалый кенгуренок Абакан воспользовался моментом и с разрешения сотрудников заглянул в вольер к новорожденному альпашоноку. Тот с радостью принял непрошенного гостя, обнюхал его и позволил потрогать себя. А кенгуренок, не растерявшись и видя дружелюбный настрой соседа, от всего сердца обнял крохотное создание за шею. С этого трогательного момента началась необычная история дружбы двух совершенно разных видов животных в зоопарке, - отмечают в пресс-службе.

Напомним, не так давно белая медведица из Ижевска переехала в Большереченский зоопарк.

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Альпашонок и кенгуру подружились в зоопарке Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU