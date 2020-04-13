С 17 апреля в Удмуртии закроют церкви и храмы

13 Апр 2020 2020-04-13T18:53:34+03:00

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С 17 апреля в Удмуртии для посещения закроют церкви и храмы . Об этом сообщил в эфире #БречаловLife вечером 13 апреля в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

- В праздник светлой Пасхи наши церкви и храмы для посещения будут закрыты. По отношению к людям, направляющихся к церквям и храмам, будут также применяться нормы административного кодекса, - отметил Бречалов. - У полиции будет право их останавливать и штрафовать. Очень просим этого (ходить в храм) не делать. Мы максимально продумаем систему с точки зрения трансляций с богослужений.

По словам главы региона, посещать церкви и храмы смогут только священнослужители.

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ИСТОЧНИК KP.RU