Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 апреля 2020 года: шесть новых подтвержденных случаев заражения
13 апреля, в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании сообщил, что в республике подтвердилось еще шесть случаев заражения коронавирусом (подробнее).
Что еще произошло:
- Глава Удмуртии из-за распространения коронавируса запретил ходить в церкви.
-Теперь все жители приехавшие в Удмуртию из Москвы или Санкт-Петербурга должны обязательно уйти на самоизоляцию.
-Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии.
- Ежемесячная выплата семьям с детьми в Удмуртии: когда жители смогут ее получить.
- Коронавирус вместо отпуска: ижевчанка не может вернуть 80 тысяч за путевку в Турцию.
- Волонтеры Удмуртии в период пандемии не смогли остаться в стороне и вот уже несколько недель помогают нуждающимся закупить продукты, лекарства и даже подарки на день рождения! «Комсомолка» побывала в штабе волонтеров и узнала, как идет работа.
- В Ижевске оштрафуют предпринимателя, организовавшего ярмарку при режиме повышенной готовности.
- Власти Малопургинского района Удмуртии рассказали, откуда можно проехать на территорию карантинных поселений.
- Министр внутренних дел Удмуртии рассказал, сколько административных протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено по состоянию на 10 апреля.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об ужесточении мер в связи с коронавирусом .
ИСТОЧНИК KP.RU
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