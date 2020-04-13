Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 апреля 2020 года: шесть новых подтвержденных случаев заражения

13 апреля, в понедельник глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании сообщил, что в республике подтвердилось еще шесть случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Глава Удмуртии из-за распространения коронавируса запретил ходить в церкви.

-Теперь все жители приехавшие в Удмуртию из Москвы или Санкт-Петербурга должны обязательно уйти на самоизоляцию.

-Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии.

- Ежемесячная выплата семьям с детьми в Удмуртии: когда жители смогут ее получить.

- Коронавирус вместо отпуска: ижевчанка не может вернуть 80 тысяч за путевку в Турцию.

- Волонтеры Удмуртии в период пандемии не смогли остаться в стороне и вот уже несколько недель помогают нуждающимся закупить продукты, лекарства и даже подарки на день рождения! «Комсомолка» побывала в штабе волонтеров и узнала, как идет работа.

- В Ижевске оштрафуют предпринимателя, организовавшего ярмарку при режиме повышенной готовности.

- Власти Малопургинского района Удмуртии рассказали, откуда можно проехать на территорию карантинных поселений.

- Министр внутренних дел Удмуртии рассказал, сколько административных протоколов за нарушение режима самоизоляции было составлено по состоянию на 10 апреля.