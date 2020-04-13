2020-04-13T18:28:22+03:00
Общество

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о новых ограничениях, которые будут приняты в связи с коронавирусом

13 апреля он выступил с новым заявлением
Мария ХАФИЗОВА
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13 апреля глава Удмуртии выступил с очередным заявлением. Он рассказал об обстановке в регионе и новых ограничениях, которые будут приняты в республике в связи с ситуацией по коронавирусу.

Напомним, ранее мы сообщали, что сразу шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Удмуртии. Большинство из них лежали в теперь закрытой на карантин Горбольницы № 1 Ижевска, где находился один ранее заразившихся.

Кроме того, что в настоящее время в режиме подтверждения с подозрением на новую инфекцию находятся еще 6 человек. Так что в ближайшее время число заболевших, судя по всему, продолжит расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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