2020-04-14T06:15:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии

Будут оценивать, как жители своими силами борются с коронавирусом
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: facebook.com/tsg105Фото: facebook.com/tsg105
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В Удмуртии объявили конкурс на лучший дом с высокой культурой самоизоляции. Об этом вчера, 13 апреля, сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, на такой конкурс его вдохновил пример ижевского дома по адресу Красногеройская, 105.

- То, что они там делают - образцово-показательное поведение. Они непросто обеспечили себя масками, которые сшили для каждого жителя дома, но и поставили в подъездах антисептики. Каждый день делают дезинфекцию подъездов. Огородили детскую площадку. Я очень рад, что у нас есть такое форматы, - отметил Бречалов. - Поэтому мы решили в развитии проекта «Добрососедство» объявить конкурс «Дом высокой культуры самоизоляции» среди многократных домов.

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать публикацию в «ВКонтакте» или Инстаграм, отметить главу Удмуртии Александра Бречалова, описать свою историю и поставить хэштег #Добрососедство18.

Конкурс будет проводиться месяц. Все детали конкурса будут озвучены в ближайшее время. Для победителей будет щедрые призы: за 1 место – 250 000 рублей, 2 - 200 000 рублей, 3 - 150 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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