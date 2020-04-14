Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии

14 Апр 2020 2020-04-14T06:15:25+03:00

Будут оценивать, как жители своими силами борются с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии объявили конкурс на лучший дом с высокой культурой самоизоляции. Об этом вчера, 13 апреля, сообщил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, на такой конкурс его вдохновил пример ижевского дома по адресу Красногеройская, 105.

- То, что они там делают - образцово-показательное поведение. Они непросто обеспечили себя масками, которые сшили для каждого жителя дома, но и поставили в подъездах антисептики. Каждый день делают дезинфекцию подъездов. Огородили детскую площадку. Я очень рад, что у нас есть такое форматы, - отметил Бречалов. - Поэтому мы решили в развитии проекта «Добрососедство» объявить конкурс «Дом высокой культуры самоизоляции» среди многократных домов.

Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать публикацию в «ВКонтакте» или Инстаграм, отметить главу Удмуртии Александра Бречалова, описать свою историю и поставить хэштег #Добрососедство18.

Конкурс будет проводиться месяц. Все детали конкурса будут озвучены в ближайшее время. Для победителей будет щедрые призы: за 1 место – 250 000 рублей, 2 - 200 000 рублей, 3 - 150 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»

Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU