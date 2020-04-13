Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»
13 апреля, в понедельник, в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о новых мерах ограничения из-за распространения коронавируса.
- Самоизоляцию на дому должны соблюдать лица, прибывшие на территорию Удмуртии из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Лица, прибывшие из указанных регионов, обязаны сообщить о себе на "горячую линию" Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Карантин также должны соблюдать те, кто проживает с прибывшими лицами, - отметил Александр Владимирович.
Ранее глава региона сообщил об ограничении на въезд и выезд во всех городах для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава Удмуртии из-за распространения коронавируса запретил ходить в церкви.
- В Ижевске оштрафуют предпринимателя, организовавшего ярмарку при режиме повышенной готовности.
- Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об ужесточении мер в связи с коронавирусом .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»