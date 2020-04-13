Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»

13 Апр 2020 2020-04-13T18:49:08+03:00

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13 апреля, в понедельник, в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о новых мерах ограничения из-за распространения коронавируса.

- Самоизоляцию на дому должны соблюдать лица, прибывшие на территорию Удмуртии из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Лица, прибывшие из указанных регионов, обязаны сообщить о себе на "горячую линию" Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Карантин также должны соблюдать те, кто проживает с прибывшими лицами, - отметил Александр Владимирович.

Ранее глава региона сообщил об ограничении на въезд и выезд во всех городах для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об ужесточении мер в связи с коронавирусом .

ИСТОЧНИК KP.RU