2020-04-13T18:54:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии

Первым в списке на ограничение – Глазов
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в эфире #БречаловLife вечером 13 апреля в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

- Ограничение въезда и выезда начнет действовать с Глазова, уже с 17 апреля. В Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Можге - с 20 апреля, - прокомментировал Бречалов.

Отметим, что на въезде в города появятся КПП. Чтобы попасть в город нужно будет предъявить данные о регистрации с места жительства. Ограничения не будут распространяться на работающих в вышеуказанных городах граждан и сотрудников спецслужб.

Напомним, что ранее глава региона заявил о закрытии храмов и церквей республики с 17 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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