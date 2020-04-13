Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии
Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в эфире #БречаловLife вечером 13 апреля в соцсетях глава республики Александр Бречалов.
- Ограничение въезда и выезда начнет действовать с Глазова, уже с 17 апреля. В Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Можге - с 20 апреля, - прокомментировал Бречалов.
Отметим, что на въезде в города появятся КПП. Чтобы попасть в город нужно будет предъявить данные о регистрации с места жительства. Ограничения не будут распространяться на работающих в вышеуказанных городах граждан и сотрудников спецслужб.
Напомним, что ранее глава региона заявил о закрытии храмов и церквей республики с 17 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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