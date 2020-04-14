Восемь двоен родились в Удмуртии в марте

14 Апр 2020 2020-04-14T06:58:09+03:00

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8 двоен родились в Удмуртии в марте 2020 года. Об этом вчера, 13 апреля, сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Поскольку я отец двойни для меня - это очень близкая ситуация. Дети появились в семьях Касимовых, Никитиных, Коноваловых, Гибель, Алабужевых, Чубатай, Грачевых и Герасимовых, - рассказал глава региона.

Александр Бречалов поздравил новоиспеченных родителей и пожелал малышам здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU