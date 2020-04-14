Житель Удмуртии ответит в суде за растление падчерицы
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Якшур-Бодьинского района за растление свой падчерицы. Инцидент произошел в конце апреля прошлого года.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, будучи пьяным, мужчина, находясь у себя дома, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы с использованием ее беспомощного состояния.
За совершение преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Восемь двоен родились в Удмуртии в марте
Мошенники обманным путем похитили у пенсионера из Ижевска более 130 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»