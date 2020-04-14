Житель Удмуртии ответит в суде за растление падчерицы

14 Апр 2020 2020-04-14T07:41:14+03:00

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

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В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Якшур-Бодьинского района за растление свой падчерицы. Инцидент произошел в конце апреля прошлого года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, будучи пьяным, мужчина, находясь у себя дома, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы с использованием ее беспомощного состояния.

За совершение преступления злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU