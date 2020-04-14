Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове

14 Апр 2020 2020-04-14T09:15:37+03:00

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Коронавирус стремительно распространяется теперь уже по Удмуртии. Первый случай заболевания зарегистрировали в Глазове. Информацию об этом разместил глава города Сергей Коновалов в соцсетях.

- 13 апреля у нас в Глазове был получен первый сомнительный тест на заболевание у женщины 55 лет. Она вернулась в Глазов 1 апреля из Москвы. Обращалась в больницу, жаловалась в основном на боли в животе, также по предварительному осмотру были определены симптомы синусита. Женщина работала в Москве вахтовым методом: 15 дней в Москве, а потом на 15 дней возвращалась домой. Жила в Глазове в многоквартирном доме. После выявления симптомов, близких к заболеванию коронавирусной инфекцией, пациента перевезли в Ижевск, - написал Сергей Коновалов.

Также глава Глазова сообщил, что сейчас все контакты женщины установлены, в помещениях проведена дезинфекция, всех людей, с которыми она общалась изолируют.

Напомним, 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии.

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- Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии.

Глава Глазова рассказал о первом случае заболевания коронавирусом в городе .

ИСТОЧНИК KP.RU