8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии. Об этом сообщил глава Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».
- 6 из них - это пациенты ГКБ №1. Всего зарегистрировано 27 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции, из них - 3 выздоровели, 24 проходят лечение в режиме стационара, - написал Александр Бречалов.
Напомним, что с 17 апреля и до особого распоряжения в республике будут закрыты храмы и церкви. Также ограничивается въезд и выезд из городов Удмуртии для людей, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания. А также вводится обязательная самоизоляция всех граждан, прибывших в Удмуртию из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, о своем прибытии необходимо сообщить на горячую линию Роспотребнадзора по номеру 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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