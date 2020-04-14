За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП

14 Апр 2020 2020-04-14T09:32:51+03:00

В дорожных авариях погибли четыре человека

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За прошедший период 2020 года в Ижевске произошло 203 ДТП. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- В дорожных авариях 264 человека получили травмы различной степени тяжести, 4 участника дорожного движения погибли. По сравнению с этим же периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 14%, - сообщает ведомство.

174 ДТП произошло из-за нарушений правил дорожного движения. Еще 11 аварий произошло по вине пьяных водителей, в них 21 человек получил травмы различной тяжести.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает о важности соблюдения всех требований Правил дорожного движения и проявлении повышенного внимания к ситуации на дороге. Как водителям, так и пешеходам необходимо учитывать время суток, состояние дорожного полотна, а также проявлять взаимоуважение к другим участникам дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU