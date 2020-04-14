На строительство соцобъектов Удмуртия направит 4,5 млрд рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T10:04:31+03:00

На данный момент в работе более 130 объектов

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13 апреля в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о строительстве соцобъектов в республике в 2020 году.

- В рамках проекта «Большой ремонт» в этом году планируется отремонтировать еще 138 новых объектов социальной сферы, из них: 25 детских садов, 70 школ, 6 больниц и 18 объектов здравоохранения в Ижевске и другие. Ориентировочная сумма вложений - 1,5 млрд рублей. Также будет благоустроено 266 территорий, в том числе 154 двора и 112 общественных территорий. На эти цели выделено более 430 млн рублей, - отметил глава республики.

Председатель правительства региона Ярослав Семенов отметил, что на строительство объектов образования выделят почти 2 млрд рублей. . Эти деньги будут потрачены на создание 760 дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Также на них будут построены шесть школ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП.

- Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове.

ИСТОЧНИК KP.RU