2020-04-14T13:35:56+03:00
Происшествия

23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить

На данный момент расследование уголовного дела окончено
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске осудят 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года молодой человек покупал в интернете наркотики, которые потом расфасовывал на мелкие партии и продавал бесконтактным способом. При задержании у него было обнаружены и изъяты наркотические средства. В ходе расследования полицейские обнаружили 33 закладки с теми же веществами, - сообщает пресс-служба.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд Удмуртии. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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