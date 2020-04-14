23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить

14 Апр 2020 2020-04-14T13:35:56+03:00

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В Ижевске осудят 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года молодой человек покупал в интернете наркотики, которые потом расфасовывал на мелкие партии и продавал бесконтактным способом. При задержании у него было обнаружены и изъяты наркотические средства. В ходе расследования полицейские обнаружили 33 закладки с теми же веществами, - сообщает пресс-служба.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд Удмуртии. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU