23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить
В Ижевске осудят 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года молодой человек покупал в интернете наркотики, которые потом расфасовывал на мелкие партии и продавал бесконтактным способом. При задержании у него было обнаружены и изъяты наркотические средства. В ходе расследования полицейские обнаружили 33 закладки с теми же веществами, - сообщает пресс-служба.
На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в районный суд Удмуртии. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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