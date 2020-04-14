В ближайшие два дня в Ижевске отключат некоторые телерадиопрограммы

14 Апр 2020 2020-04-14T13:37:13+03:00

Это связано с проведением техобслуживания

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В Ижевске в ближайшие дни отключат некоторые телерадиопрограммы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, 14-15 апреля с 23.00 до 05.00 будет остановлено вещание радио «Максимум», «Радио город FM», «Шансон», «Вера», «Русское радио», «DFM», «Город Радио FM».

- 15 апреля с 01.00 до 05.00 будет остановлено вещание - радио «Адам», «Наше радио», радио «Комсомольская правда», с 02.00 до 10.00 - радио «EnergyFM», «Comedyрадио», радио «Дети FM», телеканала «Че», с 03.00 до 11.00 - телеканала «Дисней».

- 20 апреля с 02.00 до 10.00 будет остановлено вещание - радио «Звезда FM», телеканала «Мир», с 05.00 до 11.00 - телеканала «ТНТ», с 7.00 до 16.00 - телеканала «Моя Удмуртия».

Отключение связано с проведением техобслуживания объектов сети аналогового вещания в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU