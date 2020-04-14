«Денег не хватало даже на проезд на автобусе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Cosmopolitan

14 Апр 2020 2020-04-14T13:38:32+03:00

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Уже в мае выйдет номер журнала Cosmopolitan*, на обложке которого олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. О чем фигуристка рассказала.

- Я тренируюсь, как и раньше, ищу себя, пробую новое и разное. Например, у меня, оказывается, неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но говорят, надо набрать вес. Точно буду поступать в институт, думаю, на спортивный менеджмент. В этом году мне сдавать ЕГЭ, учеба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами до и после тренировки, - отметила Загитова.

Также девушка рассказала, ради чего она тренировалась и завоевывала титулы.

- Все это я делала ради медали, а еще, чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок, - поделилась Алина. Также, по словам девушки, спорт научил ее дисциплине, вечеринки - это не для нее, на светских мероприятиях Загитова чувствует себя не в своей тарелке, она лучше бы дома попила чай с бабушкой.

*Космополитан

Олимпийская чемпиона Алина Загитова показала тренировку дома .

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ИСТОЧНИК KP.RU