2020-04-14T14:32:59+03:00
Происшествия

Мошенники обманным путем оформили кредит на ижевчанку, а потом похитили эти деньги

Неизвестная женщина представилась сотрудником службы безопасности банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске в полицию обратилась 38-летняя местная жительница с сообщением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с ее счета пытаются перевести деньги в Краснодар. Также мошенница рассказала, что при оплате в интернет-магазинах у мошенников появляется доступ к счетам покупателей. После этого она перевела звонок на «коллегу», который должен быть объяснить, как сохранить деньги. Злоумышленник попросил назвать данные карты, женщина назвала. После этого ей сообщили, что на ее имя оформили кредит и чтобы сохранить деньги, нужно перевести их на безопасный счет, - сообщает пресс-служба.

По указаниям злоумышленника потерпевшая перевела на их счет 100 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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