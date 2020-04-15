15 Апр 2020 2020-04-15T07:32:15+03:00

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Пока в мире бушует коронавирус, в ижевском зоопарке создаются семьи. Не так давно состоялась первая встреча белого медведя Балу с его избранницей Авророй, а уже 14 апреля они смогли познакомиться лично. Об этом сообщается на официальной странице зверинца в социальных сетях.

Кажется, медведи друг другу понравились: они с интересом разглядывали друг друга, принюхивались. Более того, жениху и невесту ннастолько понравилась совместная прогулка, что они наотрез отказались возвращаться во внутренние вольеры.

- Аврора вновь купалась, красовалась перед Балу. Самец с одобрением глядел на свою красавицу. Они поладили, настроены только на позитивный лад. И это прекрасно. Все лучшее у них впереди, - рассказали в зоопарке.

Отметим, что невесту медведю из Ижевска привезли из Красноярска. Аврора отлично перенесла утомительную дорогу и сразу обжилась в новом вольере.

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка познакомился с невестой .

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ИСТОЧНИК KP.RU