Пик заболеваемости коронавирусом в Ижевске: прогнозы и мнения экспертов

15 Апр 2020 2020-04-15T11:48:30+03:00

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С началом роста заболеваемости коронавирусом ижевчан все больше волнует вопрос: когда готовиться к пику заболеваемости?

Как прокомментировал специалист Роспотребнадзора по Удмуртии, врач-эпидемиолог Евгений Мельник, в настоящий момент ситуация крайне малопрогнозируема. В первую очередь это объясняется тем, что по данному заболеванию нет многолетней статистики и не существует эпидпорога – сравнивать просто не с чем.

- По всей России увеличивается количество заболевших новой коронавирусной инфекций, такую же ситуацию мы наблюдем и в Удмуртии, - сказал Евгений Мельник. - Вирус новый, малоизученной, потому какой-то достоверный прогноз дать невозможно. Пока есть два сценария: «итальянский» и «азиатский». Конечно мы надеемся на «азиатский», по которому ситуация может закончиться уже к маю. По «итальянскому» сценарию она может продлиться примерно до сентября. Но в данный момент наша республика готова, ведутся все необходимые противоэпидемические мероприятия: тщательно обследуются контактные лица, заболевшие получают необходимое лечение.

С тем, что никаких четких прогнозов сейчас быть не может, согласилась и Марина Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больницы Минздрава Удмуртии.

- Заболевание относится к группе респираторных инфекций, - объяснила она. – Его можно сравнить с гриппом и другими ОРВИ, заболеваемость которыми нарастает и снижается не менее чем в течение 8-12 недель даже при самых благоприятных обстоятельствах. Если заболеваемость пойдет по типу заболеваемости гриппом и ОРВИ, то я считаю, это будет не менее 6-8 недель достаточно напряженной работы. Но какими бы ни были прогнозы, расслабляться сейчас не нужно, хотя ситуация по Удмуртии не такая критическая, как в России. Все зависит от того, какие мы примем меры сейчас, в начале этого подъема, чтобы не достигнуть максимального пика и быстрее выйти на стабилизацию состояния, когда не будет прироста заболеваемости. Пока мы с уверенностью можем говорить только о том, что находимся в стадии ее подъема.

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27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU