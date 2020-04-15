«Нельзя заедать стресс»: диетолог из Ижевска рассказала, как не набрать вес на самоизоляции
Врач-диетолог из Ижевска Анна Харитонова в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107, 6 ФМ, 12+) дала рекомендации, как питаться на самоизоляции, чтобы не наесть бока.
- Во-первых, нужно разграничить приемы пищи на завтрак, обед и ужин. Допустим только один перекус. Этого вполне достаточно, чтобы пополнить запас энергии для мозговой деятельности. Во-вторых, необходима зарядка. Хотя бы 5 минут в день будет вполне достаточно, чтобы привести себя в тонус. В этом надо брать пример с азиатских стран,- отметила Анна.
При этом, по словам специалиста, беспокойство и стресс, которые испытывают жители Удмуртии в самоизоляции, ни в коем случае нельзя заедать. Это войдет в привычку и потом, когда жизнь придет в норму, от этого уже невозможно будет избавиться, а значит, лишние килограммы гарантированны.
Какие еще советы дала врач, слушайте в полном эфире по ссылке.
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Врач-диетолог из Ижевска рассказала, как во время самоизоляции не наесть бока?
ИСТОЧНИК KP.RU
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