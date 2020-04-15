На утро 15 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии нет

15 Апр 2020 2020-04-15T12:36:49+03:00

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По информации Минздрава Удмуртии на утро 15 апреля в республике новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

- Всего под наблюдением находится 294 человек, из них 23 ребенка; в инфекционной больнице на стационарном лечении находится 159 пациентов, из них 13 детей, - говорится в сообщении.

Напомним, только за вторник, 14 апреля, увеличилось до 42 человек, из них 4 уже вылечились (подробнее).

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27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

ИСТОЧНИК KP.RU