На утро 15 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии нет
По информации Минздрава Удмуртии на утро 15 апреля в республике новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.
- Всего под наблюдением находится 294 человек, из них 23 ребенка; в инфекционной больнице на стационарном лечении находится 159 пациентов, из них 13 детей, - говорится в сообщении.
Напомним, только за вторник, 14 апреля, увеличилось до 42 человек, из них 4 уже вылечились (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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