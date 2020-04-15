2020-04-15T12:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 15 апреля новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии нет

Рассказываем последние данные
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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По информации Минздрава Удмуртии на утро 15 апреля в республике новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

- Всего под наблюдением находится 294 человек, из них 23 ребенка; в инфекционной больнице на стационарном лечении находится 159 пациентов, из них 13 детей, - говорится в сообщении.

Напомним, только за вторник, 14 апреля, увеличилось до 42 человек, из них 4 уже вылечились (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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