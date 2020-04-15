2020-04-15T17:26:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут и кто сможет посещать

На вопросы ответил отец Георгий Харин
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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С 17 апреля запретят ходить в храмы и церкви из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим у многих православных возник вопрос, как отмечать праздник Светлой Пасхи. На некоторые вопросы ответы дал отец Георгий Харин настоятель храма Святого Георгия Победоносца в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Как встретить Пасху на удаленке?

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- Праздник должен проходить по своему обычному сценарию священолужители будут исполнять свой пасторский долг, службы идут по уставу. В этом году с вязи с непростой ситуацией, единственное сложность, что богослужения люди не смогут посетить. Служба будет проходить в онлайн-трансляции, но никакой интернет не сможет нам заменить настоящего богослужения, все это суррогат. Эта мера вынужденная, нам остается проявить смирение и послушание, - отметил отец Георгий.

При этом настоятель храма рассказал, как в условиях пандемии жители Удмуртии смогут осветить куличи и пасхальные яйца.

- В этом году каждый сможет сам святой водой осветить куличи и пасхальные яйца, лучше воздержаться от любых поездок и соблюдать послушание. Надо понимать, что освещение куличей не является сутью пасхального торжества, мы очень часто теряем смысл праздника, - сказал Георгий Харин.

Что еще рассказал настоятель храма, можно послушать по ссылке.

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- Наверное большинство верующих уже задумывалось, как будет проходить Пасха в условиях пандемии коронавируса. Узнали, привезут ли в Удмуртию Благодатный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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