Пасхальные службы в Ижевске в период коронавируса: как пройдут и кто сможет посещать
С 17 апреля запретят ходить в храмы и церкви из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим у многих православных возник вопрос, как отмечать праздник Светлой Пасхи. На некоторые вопросы ответы дал отец Георгий Харин настоятель храма Святого Георгия Победоносца в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
Как встретить Пасху на удаленке?
- Праздник должен проходить по своему обычному сценарию священолужители будут исполнять свой пасторский долг, службы идут по уставу. В этом году с вязи с непростой ситуацией, единственное сложность, что богослужения люди не смогут посетить. Служба будет проходить в онлайн-трансляции, но никакой интернет не сможет нам заменить настоящего богослужения, все это суррогат. Эта мера вынужденная, нам остается проявить смирение и послушание, - отметил отец Георгий.
При этом настоятель храма рассказал, как в условиях пандемии жители Удмуртии смогут осветить куличи и пасхальные яйца.
- В этом году каждый сможет сам святой водой осветить куличи и пасхальные яйца, лучше воздержаться от любых поездок и соблюдать послушание. Надо понимать, что освещение куличей не является сутью пасхального торжества, мы очень часто теряем смысл праздника, - сказал Георгий Харин.
Что еще рассказал настоятель храма, можно послушать по ссылке.
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- Наверное большинство верующих уже задумывалось, как будет проходить Пасха в условиях пандемии коронавируса. Узнали, привезут ли в Удмуртию Благодатный огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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