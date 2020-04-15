2020-04-15T18:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии

Двое из них жители Ижевска
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии подтвердилось еще четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

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- Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 1 жителя Малопургинского района, прибывшего из Москвы, и жителя Дебесского района. По каждому выявленному случаю мы провели все противоэпидемические мероприятия: установлен и лабораторно обследован полный круг контактных лиц - результаты пока отрицательные, - отметил глава региона.

Так, по состоянию на 15 апреля в Удмуртии зарегистрировано 46 подтвержденных случаев коронавируса, из них 4 человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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