Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии

16 Апр 2020 2020-04-16T13:41:15+03:00

Депутаты приняли изменения сразу в двух чтениях

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16 апреля на внеочередной сессии Госсовета депутаты внесли изменения в закон об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Так, изменения были приняты сразу в двух чтениях. Ответственность установлена для граждан за нарушение требований региональных нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Размер административного штрафа от 500 рублей до 2 тысяч рублей, а для лиц, прибывших на территорию республики из стран или субъектов России с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой - в размере трёх тысяч рублей. Штраф за повторное в течение года совершение административного правонарушения составит 5 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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ИСТОЧНИК KP.RU