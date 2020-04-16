2020-04-16T13:41:15+03:00
Общество

Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии

Депутаты приняли изменения сразу в двух чтениях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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16 апреля на внеочередной сессии Госсовета депутаты внесли изменения в закон об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Так, изменения были приняты сразу в двух чтениях. Ответственность установлена для граждан за нарушение требований региональных нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Размер административного штрафа от 500 рублей до 2 тысяч рублей, а для лиц, прибывших на территорию республики из стран или субъектов России с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой - в размере трёх тысяч рублей. Штраф за повторное в течение года совершение административного правонарушения составит 5 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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