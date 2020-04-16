Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии
16 апреля на внеочередной сессии Госсовета депутаты внесли изменения в закон об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.
Так, изменения были приняты сразу в двух чтениях. Ответственность установлена для граждан за нарушение требований региональных нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.
Размер административного штрафа от 500 рублей до 2 тысяч рублей, а для лиц, прибывших на территорию республики из стран или субъектов России с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой - в размере трёх тысяч рублей. Штраф за повторное в течение года совершение административного правонарушения составит 5 тысяч рублей.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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