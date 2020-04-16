Еще один человек погиб от коронавирусной инфекции в Удмуртии

16 Апр 2020 2020-04-16T18:15:52+03:00

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В Удмуртии на 16 апреля зафиксирован еще один летальный случай из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время прямой линии сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Погибшему было 59 лет. У него были хронические заболевания. Более подробная информация будет известна 17 апреля после заключения медицинской экспертизы.

Утром 16 апреля было известно о 12 новых заболевших. Двое человек скончались. Но есть и позитивные новости - еще два пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Итого сейчас в республике 59 случаев коронавируса, 6 человек вылечились, трое умерли.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU