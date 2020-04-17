Пять больниц в Удмуртии готовы к приему больных с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T09:01:31+03:00

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В Удмуртии к приему больных коронавирусом готовы пять больниц. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

- Койки оборудованы в Республиканской клинической инфекционной больнице, Завьяловской районной больнице, а также в больницах №№ 2,7,8. К 28 апреля мы увеличим количество коек до 935. Это на 184 койки больше количества, рекомендованного Минздравом России. В соответствии с требованиями, 664 койки будут оборудованы кислородом, 124 из них уже оборудованы, - отметил Ярослав Владимирович.

Также по словам председателя правительства, работы по монтажу идут круглосуточно. Еще в пяти больницах подготовлено 40 инвазивных и неинвазивных аппаратов ИВЛ, идет дополнительная закупка лекарственных препаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU