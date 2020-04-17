2020-04-17T06:03:45+03:00
Общество

Можно ли в Ижевске отказаться от «второстепенных» предметов в школе?

Сейчас дети учатся дистанционно
Анастасия Захарова
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Старшеклассники могут заниматься только по тем предметам, по которым сдают ЕГЭСтаршеклассники могут заниматься только по тем предметам, по которым сдают ЕГЭФото: Константин ИВШИН
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16 апреля прошел очередной прямой эфир в соцсетях главы Удмуртии Александра Бречалова. На этот раз он вместе с министром образования Светланой Болотниковой и министром труда и социальной защиты Татьяной Чураковой ответил на вопросы о дистанционном обучении и мерах соцподдержки. Один из самых распространенных вопросов родителей касается конца учебного года. Также многих волнует, что на «второстепенные» предметы на «удаленке» уходит много времени.

-Мы не будем досрочно заканчивать учебный год в Удмуртской республике. Но есть определенное «но». До 30 апреля в дистанционном режиме мы занимаемся также. Следующее решение мы будем принимать в зависимости от ситуации. И прошу обратить внимание также на следующее: образовательная организация может принять решение, чтобы по отдельным предметам завершить обучение раньше окончания учебного года в случае, если часть учебного материала переносится на следующий год, - пояснила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Она добавила, что перенести занятия по физкультуре, музыке или технологии будет проще.

-Тем более такие задания порой даются нелепые, вплоть до вышивания мальчикам крестиком, либо выполнение таких физических упражнений, которые в принципе ребенок сделать не может. И я об этом знаю, над этим работаем, - добавила министр.

Также накануне во время прямой трансляции Александр Бречалов сказал, что стало известно о еще одном человеке, погибшем от коронавируса. Итого в Удмуртии 59 случаев коронавируса, 3 человека погибли, 6 вылечились.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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